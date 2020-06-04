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Как Флойда: американский полицейский придушил митингующего подростка (видео)

18:43
  • четверг
  • 04 июня 2020

Выяснилось, что удушающие приемы широко применяются стражами порядка в США

Новый инцидент с использованием стражами порядка в США тактики придавливания шеи при задержании попал на видео. Полицейский применил его в городе Сакраменто к 18-летнему участнику протестов.
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На любительском видео, которое попало в соцсети, видно, как офицер полиции применяет похожую тактику, как при задержании Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN. Сами стражи порядка обвинения в неоправданно применения силы отвергают.

"Видео фиксирует конец инцидента, когда офицеры пытались произвести задержание за мародерство", - заявил телеканалу офицер Карл Чан. По версии правоохранительных органов, 18-летний Тижон Джонсон участвовал в беспорядках и грабежах и пытался бежать, когда полицейские хотели его задержать.

Тем не менее, назначено расследование инцидента. В полиции Сакраменто сообщили, что применение силы было задокументировано - и будет рассмотрено в соответствии с политикой департамента.

В то же время, в соцсетях стали один за другим появляться видео с похожими инцидентами. Некоторые пользователи выложили ролики, снятые самими полицейскими в то время, когда их обучали применению удушающих приемов. Авторы утверждают, что подобная практика широко распространена в США.

Подобный прием полиция применила в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Задержанный умер в больнице. Американские города охватила волна протестов.

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