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Собянин: Москва ни на копейку не сократит социальные расходы

19:02
  • четверг
  • 04 июня 2020

Обязательства будут исполнены в полном объеме

Объем финансирования социальной сферы в Москве не сократится. Обязательства будут исполнены в полном объеме, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал, когда снимут большинство ограничений в Москве

"Сегодня не уменьшается ни на копейку объем финансирования... Все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные - все будет исполнено. Это первое. Второе - все наши обязательства в социальной сфере, я имею в виду заработная плата врачей, учителей, работников культуры - все тоже будет исполнено в полном объеме", - сказал столичный градоначальник в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Собянина, продолжится работа на всех основных стройках – таких, как столичный метрополитен. Будет выполняться программа реновации.

Мэр признал, что из-за режима повышенной готовности, в котором несколько месяцев жила Москва, столичный бюджет недополучит налогов на 500 миллиардов рублей. Тем не менее, власти привлекут дополнительные средства – еще 250 миллиардов рублей – на поддержку бизнеса и горожан.

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