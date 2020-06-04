Собянин рассказал, когда снимут большинство ограничений в Москве

Москва переходит из одного этапа снятия ограничительных мер к другому

Большинство ограничений, введенных в Москве из-за COVID-19, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые есть сегодня в городе, можно будет снять", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

По его словам, столица плавно переходит из одного этапа снятия ограничительных мер к другому.

"Это нам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска какого-то всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что пока рано говорить об открытии фестивалей. "А вот ярмарки выходного дня должны в пятницу - субботу уже открыться. Это большое количество ярмарок, которое расположено почти во всех районах Москвы", - приводит слова Собянина ТАСС.

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