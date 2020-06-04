ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, когда снимут большинство ограничений в Москве

18:56
  • четверг
  • 04 июня 2020

Москва переходит из одного этапа снятия ограничительных мер к другому

Большинство ограничений, введенных в Москве из-за COVID-19, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

"Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые есть сегодня в городе, можно будет снять", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

По его словам, столица плавно переходит из одного этапа снятия ограничительных мер к другому.

"Это нам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться без риска какого-то всплеска массовых заболеваний в ближайшее время", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что пока рано говорить об открытии фестивалей. "А вот ярмарки выходного дня должны в пятницу - субботу уже открыться. Это большое количество ярмарок, которое расположено почти во всех районах Москвы", - приводит слова Собянина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.