Депутат МГД рассказал, как не стать жертвой активизировавшихся во время пандемии мошенников

Одной из вариаций мошенничества являются интернет-магазины однодневки

Вынужденный переход значительной части нашей жизни в онлайн, к сожалению, открыл много новых возможностей для недобросовестных бизнесменов или даже откровенных жуликов. Депутат Московской городской Думы Александр Семенников в беседе с журналистами рассказал, как уберечь себя и не стать жертвой мошенников.

Как отметил депутат, не попасться на уловки злоумышленников зачастую оказывается не так-то просто: большинство "разводок" хотя и весьма бесхитростные, но при этом спланированы с использованием социальной инженерии. Виртуозное использование психологических приемов позволяет легко манипулировать людьми. И вот вы уже и сами не понимаете почему, зачем и как оказались на каком-то сомнительном сайте, да еще и вбили туда все данные вашей банковской карты.

"При этом интернетом начали активнее пользоваться в том числе и те, кто раньше с современными информационными технологиями был "на вы". Именно таких жертв стремятся вовлечь в свои схемы современные аферисты", - сказал Александр Семенников.

По словам депутата, одной из вариаций мошенничества являются интернет-магазины однодневки. "Главное правило – не торопиться отдавать свои деньги. Лучше отказаться от подозрительной покупки и заплатить за товар чуть больше, чем потерять всю сумму. Выбирайте защищенные варианты сделки, лучше всего – с оплатой в момент получения", - советует Александр Семенников.

Он также предостерег горожан от приобретения "чудодейственных амулетов и оберегов от коронавируса.

"Прежде чем приобретать обереги, амулеты и подобную продукцию, позвоните по телефону горячей линии Мосгорздрава по борьбе с коронавирусом и поговорите со специалистами, - настаивает Александр Семенников. – Вряд ли кто-либо из настоящих специалистов, чьему мнению нужно доверять, порекомендует вам использовать магическую защиту. И помните, что соблюдение норм самоизоляции и гигиены защитят вас куда эффективнее, чем различные сомнительные предметы", - сказал Александр Семенников.

Депутат призвал граждан критически относиться и к посулам быстрого обогащения. "Не вступайте в сомнительные сделки, не гонитесь за быстрым обогащением. В подавляющем большинстве случаев вы будете обмануты, а ваши вложения не будут ничем защищены. Оценивайте любые предложения с точки зрения здравого смысла. Вероятность того, что именно вы открыли уникальный способ быстрого обогащения, найдя выгодное предложение в открытом доступе в Сети, ничтожна", - резюмирует Александр Семенников.

Еще один популярный метод отъема ваших денег по словам депутата – сайты-обманки, выдающие себя за официальные государственные ресурсы.

Как правило, рекламой подобных ресурсов пестрят социальные сети. Завлекательный слоган предлагает вам перейти по ссылке для получения "компенсации от государства". Суммы предлагаются внушительные. Но для их получения надо "всего-лишь" оплатить госпошлину, а то и просто оставить свои банковские реквизиты.

"Хочу напомнить: государство никогда не требует для получения каких-либо компенсаций и выплат оплачивать какие-либо пошлины. Если выплата положена, для ее получения достаточно заявления в ответственный орган власти", - заключил Александр Семенников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"