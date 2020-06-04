Три десятка человек эвакуированы после взрыва газа в Подмосковье

Пока известно об одном пострадавшем

Чрезвычайное происшествие в подмосковной Ивантеевке. Один человек пострадал при взрыве газа и возгорании в пятиэтажном здании на улице Смурякова.

"На улице Смурякова в доме No15 произошел хлопок на пятом этаже с последующим пожаром", - сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По предварительным данным, пострадала женщина. Выбиты окна и повреждена стена, сейчас специалисты выясняют, является ли она несущей. После взрыва произошел небольшой пожар. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек, передает ТАСС.

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