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Британцев обязали носить маски в транспорте

20:14
  • четверг
  • 04 июня 2020

Нарушителям грозят большие штрафы

Британцам объявили о новой для них мере по борьбе с распространением коронавируса. С 15 июня их не пустят в транспорт без маски. О нововведении сообщил на брифинге по ситуации с COVID-19 министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
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"Я могу объявить, что с 15 июня закрытие лица на общественном транспорте станет обязательным… С незакрытым лицом вам могут отказать в посадке или оштрафовать", - заявил Шэппс.

Министр подчеркнул, что речь идет не о медицинских масках, а о простых тканых, которые можно легко изготовить в домашних условиях. В то же время, он посоветовал британцам по возможности работать из дома. Если же такой возможности нет, то избегать пользования общественным транспортом.

До последнего времени в Великобритании ношение масок в связи с эпидемией коронавируса рекомендовалось, но не было обязательным. Власти утверждали, что не имеют доказательств способности маски защитить от COVID-19.

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