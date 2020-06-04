Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Большинство ограничений могут быть сняты к 1 июля

К первому июля в Москве может быть снято большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Процесс этот поэтапный. И уже на следующей неделе городские власти определятся, на смягчение каких мер можно будет пойти с 15 июня. Об этом в интервью журналистам рассказал Сергей Собянин. Уже через две-три недели больницы вернутся к обычному режиму работы, но временные центры для пациентов с коронавирусом пока останутся в резерве. В беседе особое внимание мэр обратил на социальные обязательства города перед жителями. Для их выполнения Москва, если это будет необходимо, даже готова взять в долг.

За первые дни июня, когда был снят целый ряд ограничений, 55 процентов торговых предприятий города начали работу. Это и маленькие непродовольственные магазины, и торговые центры. Экономика города оживает.

"Я думаю, что на следующей неделе будут открыты практически все магазины. Большинство из них. Предприятия быта, которым разрешено было открыться, открыты на две трети. По итогам нескольких дней мы уже видим серьезное восстановление оборота малых и средних предприятий, которые работают на кассовых аппаратах. По кассовому обороту этот объем восстановился где-то до 80 процентов от аналогичного периода прошлого года", - отметил Собянин.

По словам Сергея Собянина, столичный бюджет в текущем году недополучит налогов на 500 миллиардов рублей и израсходует ранее не запланированных 250 миллиардов. Огромные средства пойдут на подержание москвичей, бизнеса и борьбу с коронавирусом. Все социальные обязательства будут выполнены.

"Если необходимо, займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства. Сегодня ни на копейку не уменьшается все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено в полном объеме, все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные, все будет исполнено. Это первое. Второе: все наши обязательства в социальной сфере, я имею в виду - заработная плата врачей, учителей, работников культуры – все тоже будет исполнено в полном объеме", - заверил Собянин.

Несмотря на трудности, продолжится программа реконструкции поликлиник. Но некоторые строительные проекты придётся оптимизировать.

"Мы, конечно, основные все стройки сохраним. Это и метро, и реновация, и магистральные дороги. Но ряд объектов, которые сегодня пока еще были не законтрактованы, мы отложим на следующий год. По ряду других направлений, в частности, благоустройство, мы закончим только начатые объекты благоустройства, рад капитальных ремонтов дорог", - отметил Собянин.

Большинство парков и зеленых зон открылись. Но медики по-прежнему просят соблюдать меры предосторожности. Ситуация с распространением коронавируса под контролем, но расслабляться рано. Поэтому ограничения для горожан снимают постепенно.

"И мы делаем все, чтобы каких-то всплесков не было. Поэтому были введены определенные ограничения по прогулкам, по графику прогулок. И абсолютно точно удалось добиться того, что, благодаря, конечно, и погодным условиям, у нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц. И этонам дает гарантию того, что мы можем дальше двигаться. Без риска всплеска массовых заболеваний", - сказал мэр.

Сергей Собинин отметил, что предстоящий Парад Победы в Москве и голосование по правкам в Конституцию не ухудшат ситуацию с распространением коронавируса.

"Создан целый ряд опций. Это надомное голосование, упрощенная форма, это досрочное голосование. И электронное голосование, которое тоже очень важно. Мы уже проводили эксперименты по электронному голосованию, в принципе, международные эксперты и наши подтвердили, что это нормальная форма. Поэтому у москвичей будет несколько опций, как это сделать. Я уверен, что это никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ее", - рассказал Собянин.

Медицинские маски и перчатки в общественных местах с нами надолго. Но пора возвращается к привычной жизни, отметил мэр Москвы. Большинство ограничений могут быть сняты к 1 июля. В понедельник опубликуют подробный план, чтобы бизнес успел подготовиться, нанять или вывести с удаленной работы сотрудников.

"Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей они будут оставаться, оставаться еще не один месяц точно", - сказал Собянин.

В эти выходные во всех районах города заработают ярмарки выходного дня. Москвичи смогут купить фермерские продукты и наконец почувствовать вкус лета.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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