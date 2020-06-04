Последние данные о разработке препаратов от коронавируса

Когда они появятся?

Россия продолжает плановую вакцинацию даже в условиях пандемии коронавируса. Отказ от этой меры на фоне распространения Ковид-19 уже негативно отразился на росте заболеваемости в ряде стран. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Глобальном онлайн-саммите по созданию вакцин от новой инфекции. В этой области мы далеко продвинулись. Наши специалисты ведут разработку 47 препаратов - в виде капель, аэрозолей и даже йогурта. Некоторые уже дошли до стадии клинических испытаний.

Никаких инъекций. Вакцина против Ковид-19 в виде йогурта или кефира. Это вполне может стать реальностью. Над таким типом препарата сейчас работают ученые из санкт-петербургского Института экспериментальной медицины. Получается молочно-кислая закваска, содержащая белок коронавируса. Антигены в этом случае обычно прячут в микрокапсулы, чтобы защитить их от пищеварительных ферментов. Впрочем, будущая вакцина может быть и в виде аэрозоля или капель для носа. В НИИ гриппа имени Смородинцева сейчас создают комбинированный вариант - скрестили коронавирус с вирусом гриппа. Уже проводят доклинические испытания, передает "ТВ Центр".

А в Центральном НИИ Минобороны России совместно со специалистами центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже готовы приступить и к клиническим испытаниям созданной ими - тоже векторной - вакцины.

Неофициально сотрудники центра имени Гамалеи уже проверили действие вакцины на себе. И считают эксперимент успешным - иммунитет выработался. В ближайшее время в клинических испытаниях примут участие 50 добровольцев - военнослужащих-контрактников. Они уже проходят обследование в НИИ.

"Проводимое клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопроса - первое - является ли вакцина безопасной и как хорошо она переносится. И второй очень важный момент - насколько она является иммуногенной", - рассказал начальник главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Евгений Крюков.

Рассчитывают - это станет известно уже в июле. Вообще в стране сейчас испытывают порядка 47 прототипов вакцин. В двух десятках научных учреждений. Негласное соревнование - кто быстрее - конечно, идёт. Но что касается реальных сроков - говорить об этом еще рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет. Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр вакцинных препаратов, которые будут использоваться для групп, для разных групп людей", - отметила она.

Отношение к вакцинации в обществе неоднозначное. Кто-то от нее категорически отказывается. Особенно, если уже был неудачный опыт прививок. Большинство, впрочем, понимает: отказ от прививок - прямой путь к эпидемиям. Примеров даже в ближайшей истории хватает. Новый вирус уже показал, насколько он коварен. И очевидно, вакцинация - лучший способ защиты от него.

Разработчики вакцин говорят: сейчас им очень важен баланс - создать безопасный, эффективный и доступный препарат в максимально короткий срок.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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