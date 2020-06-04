Чиновник Минпромторга попался на взятке в 4,5 миллиона

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Хамовнический суд Москвы решает вопрос об избрании меры пресечения начальнику одного из отделов Минпромторга Ризвану Гайрбекову. Следствие требует заключить чиновника под стражу на два месяца.

Столичные следователи обвинили Гайрбекова в получении двух взяток в особо крупном размере. "Общая сумма двух взяток, которые вменяются чиновнику из Минпромторга, составляет 4,5 миллиона рублей", - сообщил источник агентства ТАСС.

Под домашний арест уже отправили другого фигуранта дела - замначальника второго управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Гармаша. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый дал признательные показания.

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