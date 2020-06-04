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Чиновник Минпромторга попался на взятке в 4,5 миллиона

20:53
  • четверг
  • 04 июня 2020

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Хамовнический суд Москвы решает вопрос об избрании меры пресечения начальнику одного из отделов Минпромторга Ризвану Гайрбекову. Следствие требует заключить чиновника под стражу на два месяца.
Начальник отдела ФСБ попался на крупных взятках

Столичные следователи обвинили Гайрбекова в получении двух взяток в особо крупном размере. "Общая сумма двух взяток, которые вменяются чиновнику из Минпромторга, составляет 4,5 миллиона рублей", - сообщил источник агентства ТАСС.

Под домашний арест уже отправили другого фигуранта дела - замначальника второго управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергея Гармаша. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый дал признательные показания.

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