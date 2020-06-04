Меркель устала: канцлер Германии отказалась снова выдвигаться на этот пост

Глава правительства сказала твердое "нет"

Ангела Меркель даже не думает о том, чтобы еще раз выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ. Политик назвала такие сообщения спекуляцией и заявила, что ее решение "очень твердое".

"Нет. Действительно нет", - сказала Меркель в эфире телеканала ZDF.

Канцлер Германии еще в конце октября 2018 года объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Причиной такого решения называли неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах.

Тогда же Меркель заявила, что останется главой правительства до 2021 года, а после этого не намерена занимать политических постов. Однако на днях глава МВД Хорст Зеехофер сообщил: многие в германском истэблишменте считают, что Меркель должна остаться у руля. Утверждают, что госпожа канцлерин исключительно хорошо руководит государством во время эпидемии коронавируса.

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