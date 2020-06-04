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Сенат США подготовил новые санкции против "Северного потока-2"

21:23
  • четверг
  • 04 июня 2020

Под ограничения попадут любые компании, сотрудничающие с проектом

Законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2" внесен в американский сенат. Как заявил один из соавторов документа, сенатор-республиканец Джон Барассо, он должен "уточнить и расширить" существующие ограничения.
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В оборонный бюджет, который США приняли в конце прошлого года, включены ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".После этого занимавшаяся прокладкой газопровода швейцарская компания Allseas остановила работы.

Под новые санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию участников строительства газопровода. Кроме того, наказание грозит компаниям, предоставляющим услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Законопроект поддержали пять членов палаты от обеих партий – и республиканской, и демократической.

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Сенат США подготовил новые санкции против "Северного потока-2"
Сенат США подготовил новые санкции против "Северного потока-2"
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