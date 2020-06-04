В тоннеле московского метро задержали остановившего движение мужчину

Детали инцидента выясняет полиция

Движение на красной ветке столичного метро входит в график после остановки, вызванной странным инцидентом. Сотрудники столичной полиции задержали неизвестного, чьи действия стали причиной задержки движения поездов.

Как выяснилось, мужчина неожиданно спустился в тоннель метро на станции "Парк культуры" радиальная и направился в сторону" Кропоткинской".

"Инцидент случился около 20:55. Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции "Парк культуры" в сторону станции "Кропоткинская". Для его задержания пришлось отключить напряжение контактного рельса", - рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Информацию подтвердили агентству РИА Новости в экстренных службах столицы. Там отметили, что сбой на Сокольнической линии длился около 10 минут. Сейчас напряжение на контактный рель подано, движение поездов входит в график. Детали ЧП и личность задержанного выясняет полиция.

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