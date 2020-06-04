ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В тоннеле московского метро задержали остановившего движение мужчину

21:57
  • четверг
  • 04 июня 2020

Детали инцидента выясняет полиция

Движение на красной ветке столичного метро входит в график после остановки, вызванной странным инцидентом. Сотрудники столичной полиции задержали неизвестного, чьи действия стали причиной задержки движения поездов.
Московское метро заговорило детскими голосами

Как выяснилось, мужчина неожиданно спустился в тоннель метро на станции "Парк культуры" радиальная и направился в сторону" Кропоткинской".

"Инцидент случился около 20:55. Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции "Парк культуры" в сторону станции "Кропоткинская". Для его задержания пришлось отключить напряжение контактного рельса", - рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Информацию подтвердили агентству РИА Новости в экстренных службах столицы. Там отметили, что сбой на Сокольнической линии длился около 10 минут. Сейчас напряжение на контактный рель подано, движение поездов входит в график. Детали ЧП и личность задержанного выясняет полиция.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вид из кабины машиниста метропоезда
Вид из кабины машиниста метропоезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.