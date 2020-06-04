ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф

В Тель-Авиве заявление Дамаска не комментируют

Системы противовоздушной обороны сирийской армии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф в провинции Хама. Об инциденте сообщило сирийское государственное агентство САНА.

"Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - пишет агентство.

Активность ВВС Израиля не ограничилась одним налетом. Ливанские СМИ ранее сообщили о нарушении воздушного пространства Ливана израильскими самолетами. По их данным, истребители пролетели на низких высотах над городами Библос и Кисервен.

В армии Израиля отказались комментировать эту информацию. В Тель-Авиве сослались на то, что не имеют обыкновения обсуждать сообщения иностранных СМИ.

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