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ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф

22:20
  • четверг
  • 04 июня 2020

В Тель-Авиве заявление Дамаска не комментируют

Системы противовоздушной обороны сирийской армии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф в провинции Хама. Об инциденте сообщило сирийское государственное агентство САНА.
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"Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - пишет агентство.

Активность ВВС Израиля не ограничилась одним налетом.  Ливанские СМИ ранее сообщили о нарушении воздушного пространства Ливана израильскими самолетами. По их данным, истребители пролетели на низких высотах над городами Библос и Кисервен.

В армии Израиля отказались комментировать эту информацию. В Тель-Авиве сослались на то, что не имеют обыкновения обсуждать сообщения иностранных СМИ.

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ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф
ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф
ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф
ПВО Сирии отразили атаку израильской авиации на город Масьяф
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