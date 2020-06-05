В России назвали кризис в США поражением Трампа

В Штатах с 25 мая не утихают протесты

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили кризис в США, где с 25 мая не утихают протесты против расизма и полицейского произвола. Напомним, американский народ вышел на улицы городов после убийства от рук полиции чернокожего Джорджа Флойда.

Готов ли Дональд Трамп пойти на подавление протестов, пытаясь укрепить свой имидж сильного лидера? Может ли критика, звучащая в адрес президента со стороны его недавних сподвижников, привести к расколу в правящей верхушке? Почему Вашингтон упрямо ищет внешних врагов для объяснения внутренних проблем?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник руководителя международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"В последние дни Трамп думает о том, чтобы отдать приказ армии наводить порядок на улицах, но, надо сказать, если президент, главнокомандующий доводит ситуацию в стране до того, что он должен одну часть народа – армию - призвать стрелять в другую часть народа, то это поражение этого лидера. Это не сила, а слабость этого лидера", - сказал эксперт.

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