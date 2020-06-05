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Число жертв коронавируса в Москве возросло до 2,8 тысячи

08:10
  • пятница
  • 05 июня 2020

За сутки умерли 57 пациентов с подтвержденным COVID-19

В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 2,8 тысячи человек, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом. До 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в Москве выявлено более 189 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц почти 95 тысяч человек.

4 июня оперштаб сообщил, что в столице за сутки подтверждено еще 1998 случаев коронавирусной инфекции, более 85% новых пациентов младше 65 лет.

"43,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% - от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% - старше 80 лет. Также 7,9% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили в штабе.

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