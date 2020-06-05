Билл Гейтс "не стал опровергать" слухи о чипировании человечества

С коронавирусом нужно бороться

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию о чипировании под видом вакцинации.

Он отметил, что эта теория настолько глупа, что ее опровергать, отметил Гейтс в беседе с Business Insider

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", - отметил основатель Microsoft.

Предприниматель отметил, что подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса и выработке группового иммунитета, передает издание argumenti.ru.

С начала пандемии в интернете распространились слухи о том, что Билл Гейтс хочет вживить чип в людей при помощи вакцины от коронавируса и устроить за ними глобальную слежку.

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