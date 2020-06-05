Билл Гейтс "не стал опровергать" слухи о чипировании человечества

С коронавирусом нужно бороться
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию о чипировании под видом вакцинации.
Он отметил, что эта теория настолько глупа, что ее опровергать, отметил Гейтс в беседе с Business Insider
"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", - отметил основатель Microsoft.
Предприниматель отметил, что подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса и выработке группового иммунитета, передает издание argumenti.ru.
С начала пандемии в интернете распространились слухи о том, что Билл Гейтс хочет вживить чип в людей при помощи вакцины от коронавируса и устроить за ними глобальную слежку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"