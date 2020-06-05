ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Билл Гейтс "не стал опровергать" слухи о чипировании человечества

08:25
  • пятница
  • 05 июня 2020

С коронавирусом нужно бороться

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию о чипировании под видом вакцинации.
Вакцина с наночипами: конспирологи раскрыли всю "правду" о COVID-19

Он отметил, что эта теория настолько глупа, что ее опровергать, отметил Гейтс в беседе с Business Insider

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", - отметил основатель Microsoft.

Предприниматель отметил, что подобные теории могут помешать распространению вакцины от коронавируса и выработке группового иммунитета, передает издание argumenti.ru.

С начала пандемии в интернете распространились слухи о том, что Билл Гейтс хочет вживить чип в людей при помощи вакцины от коронавируса и устроить за ними глобальную слежку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Билл Гейтс
Билл Гейтс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.