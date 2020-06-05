Названы вещи, которые чаще всего ломались у россиян на карантине

Многие чинили все своими руками

Опрос с участием 1600 человек показал, что чаще всего на карантине у россиян ломалась сантехника (25%), мебель (18%) и телевизор (15%). У 13% граждан возникли проблемы с электрикой, у 10% - с гаджетами. 8% респондентов чинили стиральные машины, а 7% намучились с мелкой кухонной техникой и компьютерами.

Как пишут "Известия", участившиеся проблемы с сантехникой объясняются тем, что на карантине большинство россиян находилось дома, отчего выросла нагрузка на технические средства.

Интересно, что у молодых людей в возрасте 18-25 лет в основном ломались смартфоны и другие гаджеты. Возрастная группа 46-55 лет часто жаловалась на поломку телевизора.

71% опрошенных пытался самостоятельно устранить неполадки, 8% сразу обратились к специалистам. 3% предпочитают не чинить сломанные вещи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"