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Названы вещи, которые чаще всего ломались у россиян на карантине

08:31
  • пятница
  • 05 июня 2020

Многие чинили все своими руками

Опрос с участием 1600 человек показал, что чаще всего на карантине у россиян ломалась сантехника (25%), мебель (18%) и телевизор (15%). У 13% граждан возникли проблемы с электрикой, у 10% - с гаджетами. 8% респондентов чинили стиральные машины, а 7% намучились с мелкой кухонной техникой и компьютерами. 
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Как пишут "Известия", участившиеся проблемы с сантехникой объясняются тем, что на карантине большинство россиян находилось дома, отчего выросла нагрузка на технические средства. 

Интересно, что у молодых людей в возрасте 18-25 лет в основном ломались смартфоны и другие гаджеты. Возрастная группа 46-55 лет часто жаловалась на поломку телевизора.  

71% опрошенных пытался самостоятельно устранить неполадки, 8% сразу обратились к специалистам. 3% предпочитают не чинить сломанные вещи.  

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