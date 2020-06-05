ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последствия разлива топлива в Норильске сняли из космоса

08:41
  • пятница
  • 05 июня 2020

На спутниковых снимках виден масштаб катастрофы

"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива нефтепродуктов в Норильске. Фотографии размещены в соцсетях госкорпорации.

Снимки сделаны спутником "Ресурс-П" накануне. На фото видны нефтяные пятна на реке Амбарная, следы земляных работ и боновые заграждения на воде, которые сдерживают распространение нефтепродуктов.

ЧП на ТЭЦ-3 Норильска произошло 29 мая. В результате разрушения одного из резервуаров для хранения дизтоплива произошла утечка свыше 20 тысяч тонн топлива.

В ситуацию с аварией на ТЭЦ вмешался Владимир Путин. Он раскритиковал местные власти за промедление в информировании об аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Разлив топлива в Норильске
Разлив топлива в Норильске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.