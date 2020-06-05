Последствия разлива топлива в Норильске сняли из космоса

На спутниковых снимках виден масштаб катастрофы

"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива нефтепродуктов в Норильске. Фотографии размещены в соцсетях госкорпорации.

Снимки сделаны спутником "Ресурс-П" накануне. На фото видны нефтяные пятна на реке Амбарная, следы земляных работ и боновые заграждения на воде, которые сдерживают распространение нефтепродуктов.

ЧП на ТЭЦ-3 Норильска произошло 29 мая. В результате разрушения одного из резервуаров для хранения дизтоплива произошла утечка свыше 20 тысяч тонн топлива.

В ситуацию с аварией на ТЭЦ вмешался Владимир Путин. Он раскритиковал местные власти за промедление в информировании об аварии.

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