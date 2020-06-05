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В Москве применили экспериментальную методику лечения от коронавируса

08:48
  • пятница
  • 05 июня 2020

Для того, чтобы не переводить пациентов на ИВЛ

Методику лечения от коронавируса при помощи гипербарической оксигенации (ГБО) испытали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

25 пациентов уже прошли более сотни баросеансов, говорится в сообщении, размещенном на портале мэра и правительства Москвы. Процедура насыщает кровь кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении.

"Задача процедуры – попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", - объяснил директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Врачи отметили, что после сеансов у пациентов улучшается самочувствие уменьшается отдышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

"Гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов", - отметили в НИИ имени Склифосовского.

На данный момент известно о 189 214 заболевших коронавирусом в Москве. Выздоровели 94 715 человек, умерли 2 749.

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