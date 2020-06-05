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Минобороны показало видео с испытателями вакцины от коронавируса

08:55
  • пятница
  • 05 июня 2020

Их поместили в карантин

Первую группу военнослужащих-добровольцев, на которых будут испытывать российскую вакцину от коронавируса поместили в двухнедельную изоляцию после медосмотра. Видео опубликовало Министерство обороны.

В Роспотребнадзоре заявили, что единой вакцины от коронавируса не будет
Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на хомяках

Для участия в испытаниях вакцины отобрано 50 человек, в том числе 10 военных медиков. В ведомстве рассказали, что в течение 14 дней добровольцы будут ежедневно осматриваться врачами.

Ранее вакцина прошла испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

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