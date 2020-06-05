Свиной шашлык и творог попали в список самых опасных продуктов

Эксперты провели десятки исследований

Роскачество подсчитало количество качественных и некачественных продуктов и напитков во всех категориях.

Десятки исследований показали, что одним из самых небезопасных напитков является коньяк. 16 марок коньяка не прошли тесты, ни один из проверенных напитков не получил Знака качества. Наиболее распространенное нарушение заключается в том, что коньяк готовят из спирта невиноградного происхождения.

Самыми безопасными напитками признаны водка, светлое пиво и томатный сок. Производители этих напитков тоже допускали нарушения, но в меньшей степени. В некоторых образцах, например, специалисты находили нежелательные микроорганизмы, компоненты ароматизаторов и недостаточно очищенную воду.

В число самых безопасных молочных продуктов попали сметана и клубничный йогурт. Наиболее опасными признаны творог, сливочное масло (82,5% жирности) и глазированные ванильные сырки. В этих продуктах часто выявляли кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Самыми опасными мясными продуктами оказались свиной шашлык, а также пельмени и фарш "Домашний". В них нередко находили кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов. Самыми безвредными признаны куры бройлеры.

Большие претензии у специалистов также возникли к производителям икры лососевых. "Пять раз в рыбных продуктах эксперты находили кишечную палочку, четыре раза - стафилококк и вредные бактерии", - пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.

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