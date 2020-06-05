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Свиной шашлык и творог попали в список самых опасных продуктов

09:04
  • пятница
  • 05 июня 2020

Эксперты провели десятки исследований

Роскачество подсчитало количество качественных и некачественных продуктов и напитков во всех категориях.  
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Десятки исследований показали, что одним из самых небезопасных напитков является коньяк. 16 марок коньяка не прошли тесты, ни один из проверенных напитков не получил Знака качества. Наиболее распространенное нарушение заключается в том, что коньяк готовят из спирта невиноградного происхождения. 

Самыми безопасными напитками признаны водка, светлое пиво и томатный сок. Производители этих напитков тоже допускали нарушения, но в меньшей степени. В некоторых образцах, например, специалисты находили нежелательные микроорганизмы, компоненты ароматизаторов и недостаточно очищенную воду.  

В число самых безопасных молочных продуктов попали сметана и клубничный йогурт. Наиболее опасными признаны творог, сливочное масло (82,5% жирности) и глазированные ванильные сырки. В этих продуктах часто выявляли кишечную палочку, антибиотики и растительные жиры.

Самыми опасными мясными продуктами оказались свиной шашлык, а также пельмени и фарш "Домашний". В них нередко находили кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов. Самыми безвредными признаны куры бройлеры.

Большие претензии у специалистов также возникли к производителям икры лососевых. "Пять раз в рыбных продуктах эксперты находили кишечную палочку, четыре раза - стафилококк и вредные бактерии", - пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.  

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