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"Это была страсть": вскрылась правда о романе Фриске и солиста "Иванушек"

09:34
  • пятница
  • 05 июня 2020

Жанна очень хотела семью

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев признался, что в прошлом у него был роман с Жанной Фриске.
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49-летний певец рассказал, что их отношения начались тогда, когда Жанна выступала в составе группы "Блестящие". Тогда пара решила не афишировать свои отношения, дело шло к свадьбе.

"Были молодые. Да, между нами была страсть", - заявил Андреев в эфире программы "Секрет на миллион".

Жанна очень хотела семью, но из-за напряженного гастрольного графика их отношения сошли на нет. Андреев отметил, что такие семьи, где муж и жена — певцы, встречаются очень редко.

Личная жизнь Андреева сложилась удачно: на пике своей карьеры, в 1998 году, он встретил инструктора по аэробике Лолиту Аликулову. Пара поженилась в 2000 году и с тех пор не расставалась. В том же 2000 у них родился сын Кирилл.

Жанна Фриске замуж так и не вышла. В 2011 году она встретила белорусского телеведущего Дмитрия Шепелева, а в 2013 родила от него сына Платона. Тогда же певица узнала, что у нее опухоль мозга. Два года Фриске боролась с раком, а летом 2015 года умерла.

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