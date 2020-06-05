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Врач перечислил схожие симптомы рака и коронавируса

09:26
  • пятница
  • 05 июня 2020

Частичное совпадение симптомов может приводить к путанице

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что у рака легких и пневмонии при коронавирусе есть несколько схожих симптомов. Речь идет о кашле, выделении мокроты и затрудненном дыхании. 
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По словам Карасева, частичное совпадение клинических симптомов может приводить к путанице при постановке диагноза. 

Врач также рассказал, что онкобольные зачастую тяжело переносят COVID-19. В 75% случаев возникает двусторонняя пневмония, в 17% - острый респираторный дистресс-синдром. 11% пациентов сталкиваются с полиорганной недостаточностью. 

"Основная цель лечения рака легких во время пандемии - минимизировать риск заражения пациента и персонала, управлять всеми опасными аспектами заболевания. Это может быть достигнуто путем ограничения личных встреч пациента, родственников и медицинского персонала", - цитирует Ивана Карасева rg.ru

По последний данным, более 6,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 393 тысяч скончались. 

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