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Красноярские власти оправдались за промедление после катастрофы под Норильском

09:26
  • пятница
  • 05 июня 2020

По словам главы местного правительства, из первого сообщения МЧС был неясен масштаб аварии

Из первого сообщения МЧС об инциденте на ТЭЦ под Норильском, поступившего 29 мая, нельзя было понять масштаб аварии. Только 31 мая экстренные службы сообщили, что топливо из резервуара попало в реки. Об этом рассказал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Последствия разлива топлива в Норильске сняли из космоса
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После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ

"Из сообщения МЧС от 29 мая нельзя было сделать вывод о масштабах инцидента в Норильске. Смысл сообщения был в том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошла частичная разгерметизация и возгорание, в установленном порядочке были приняты меры реагирования, пожар был локализован, а впоследствии — ликвидирован. И соответствующее сообщение на руководство края по линии МЧС о том, что данный инцидент исчерпан, прошло", — сказал Лапшин на сессии заксобрания региона (цитата по "Интерфаксу").

Глава местного правительства сообщил, что лишь 31 мая в 5:45 мск поступило сообщение об утечке около 17 тысяч тонн дизельного топлива, и только после этого был введен режим ЧС.

Президент России Владимир Путин ранее объявил ЧС федерального уровня из-за случившегося и раскритиковал местные власти за запоздалую реакцию. По факту катастрофы возбуждено четыре уголовных дела. Арестован начальник ТЭЦ.

Ранее в Роскосмосе показал последствия разлива топлива из космоса. На фото видны нефтяные пятна на реке Амбарная, следы земляных работ и боновые заграждения на воде, которые сдерживают распространение нефтепродуктов.

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