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Поклонники не узнали сменившую прическу Пелагею

09:46
  • пятница
  • 05 июня 2020

Звезда укоротила челку

Пелагея в самоизоляции решила сменить имидж. 33-летняя певица укоротила длину волос и отрезала челку. Фото она опубликовала в инстаграме.

Похожая прическа у Пелагеи была шесть лет назад, но тогда она зачесывала челку набок. Сейчас же певица решила оставить челку-шторку, которая частично закрывает брови.

И если коллеги по сцене смену имиджа одобрили, то поклонники к единому мнению о новой прическе Пелагеи прийти не смогли. Многие даже не узнали ее! "С челкой как все, а без челки – Пелагея!" – философски заметил один из подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим.редакции).

— Надеюсь, что вы когда-нибудь вернётесь в себя прежнюю. Неожиданно все же, но будем привыкать к Вам такой)

— Помолодела лет на 20. Красавица.

— А хорошо вам! Свежи и чудесны в этом образе!

— Прям немножко не Вы.

— А кто это?

— Мне без челки больше нравилось

— На себя уже не похожа!

Не обошлось без сравнений. Поклонники заметили, что с новой прической Пелагея стала похожа и на Кристину Орбакайте, и на Ольгу Кормухину, и на Кайли Миноуг.

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