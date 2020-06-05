80% россиян потеряли интерес к работе за время карантина

По мнению экспертов, это временно

Около 80% россиян признались, что на карантине они потеряли интерес к работе, их перестали волновать профессиональные достижения.

Исследование факультета социальных наук НИУ ВШЭ показало, что более 60% россиян находятся в состоянии эмоционального истощения. Оно проявляется в повышенной утомляемости, утрате позитивных чувств к окружающим, ощущении пресыщенности работой и неудовлетворенности жизнью в целом. Интересно, что женщины устали за время карантина больше мужчин - 67% против 55%.

"Профессиональное выгорание и эмоциональное истощение сейчас опасно тем, что рабочая эффективность сотрудников достаточно серьезно снижается. А после продолжительного карантина всем организациям и предприятиям нужно будет сделать сильный рывок. И многое будет зависеть от того, сколько у них сотрудников, готовых к этому", - рассказала "Известиям" психолог Екатерина Стрижова.

По ее мнению, многие граждане испытывают эмоциональное истощение оттого, что они не могут сменить обстановку и им не хватает социальных контактов. После снятия ограничений из-за коронавируса самочувствие людей улучшится, уверена Стрижова.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова отметила, что на эмоциональное состояние россиян также повлияли финансовые трудности. Многие стали зарабатывать меньше или вообще потеряли работу.

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