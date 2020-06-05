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Twitter удалил запись речи Трампа о гибели Джорджа Флойда

10:05
  • пятница
  • 05 июня 2020

Белый дом обвинил соцсеть в политике двойных стандартов

Социальная сеть Twitter удалила видео президента США Дональда Трампа, посвященное смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Трампу припомнили его твит после угроз в адрес протестующих в США

Администрация соцсети объяснила, что ролик удалили "в ответ на сообщение правообладателя авторских прав", пишет ТАСС.

В ответ официальный представитель избирательного штаба Трампа Эндрю Кларк обвинил соцсеть в политике двойных стандартов и заявил, что действия ее администрации свидетельствуют о том, что Twitter занимается цензурой по своим собственным правилам.

В ролике продолжительностью около четырех минут Трамп предупредил об угрозе насилия со стороны "радикальных левацких группировок". Кадры беспорядков и грабежей сменяются кадрами полицейских, братающихся с гражданским населением, и уборки мусора на улицах.

По США не прекращается волна протестов против полицейского произвола после смерти в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда. 25 мая белый полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании афроамериканца. Эпизод, где страж порядка надавил Флойду коленом на шею, попал на видео и распространился в интернете, вызвав волну негодования.

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