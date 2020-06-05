Twitter удалил запись речи Трампа о гибели Джорджа Флойда

Белый дом обвинил соцсеть в политике двойных стандартов

Социальная сеть Twitter удалила видео президента США Дональда Трампа, посвященное смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Администрация соцсети объяснила, что ролик удалили "в ответ на сообщение правообладателя авторских прав", пишет ТАСС.

В ответ официальный представитель избирательного штаба Трампа Эндрю Кларк обвинил соцсеть в политике двойных стандартов и заявил, что действия ее администрации свидетельствуют о том, что Twitter занимается цензурой по своим собственным правилам.

В ролике продолжительностью около четырех минут Трамп предупредил об угрозе насилия со стороны "радикальных левацких группировок". Кадры беспорядков и грабежей сменяются кадрами полицейских, братающихся с гражданским населением, и уборки мусора на улицах.

По США не прекращается волна протестов против полицейского произвола после смерти в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда. 25 мая белый полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании афроамериканца. Эпизод, где страж порядка надавил Флойду коленом на шею, попал на видео и распространился в интернете, вызвав волну негодования.

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