В Москве женщина утопила новорожденную дочь

Тело ребенка она выкинула на помойку у дома

В Москве 21-лентяя женщина убила новорожденную дочь. О трагедии сообщили в СК по столице. Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло в доме на юго-востоке Москвы. 2 апреля нерадивая мать родила здоровую девочку в квартире. После этого она утопила ребенка в ванной и обратилась в больницу. Женщина попыталась скрыть убийство – она заявила, что родила мертвый плод. Однако судмедэксперты позже опровергли версию матери о гибели плода в утробе.

Женщина 1999 года рождения задержана. В ближайшее время решат вопрос о ее аресте. Руководитель столичного СК взял на личный контроль ход расследования дела.

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