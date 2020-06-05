ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переболевший COVID-19 Эмин Агаларов рассказал о своем одиночестве

10:33
  • пятница
  • 05 июня 2020

Он никогда не оставался наедине с самим собой

40-летний певец и предприниматель Эмин Агаларов, который недавно объявил о разводе со второй супругой, переболел коронавирусом. 
Эмин Агаларов поделился умилительным фото с годовалой дочерью

По словам Агаларова, о своем заболевании он узнал случайно, когда однажды утром понял, что не чувствует запаха одеколона и вкуса еды. Артист сдал тест на COVID-19. Получив положительный результат, он две недели работал удаленно. Чувствовал он себя хорошо. 

"Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком", - рассказал Агаларов в эфире Instagram, передает РИА Новости

В мае стало известно, что Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова разводятся, не прожив в браке и двух лет. Они решили сохранить дружеские отношения ради их маленькой дочери. 

Ранее Агаларов был женат на дочери азербайджанского президента Лейле Алиевой, которая родила ему двух сыновей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.