Переболевший COVID-19 Эмин Агаларов рассказал о своем одиночестве

Он никогда не оставался наедине с самим собой

40-летний певец и предприниматель Эмин Агаларов, который недавно объявил о разводе со второй супругой, переболел коронавирусом.

По словам Агаларова, о своем заболевании он узнал случайно, когда однажды утром понял, что не чувствует запаха одеколона и вкуса еды. Артист сдал тест на COVID-19. Получив положительный результат, он две недели работал удаленно. Чувствовал он себя хорошо.

"Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком", - рассказал Агаларов в эфире Instagram, передает РИА Новости.

В мае стало известно, что Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова разводятся, не прожив в браке и двух лет. Они решили сохранить дружеские отношения ради их маленькой дочери.

Ранее Агаларов был женат на дочери азербайджанского президента Лейле Алиевой, которая родила ему двух сыновей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"