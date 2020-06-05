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Москвичи увидят полутеневое лунное затмение 5 июня

10:59
  • пятница
  • 05 июня 2020

В полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны

Жители европейской части России (кроме севера) и юго-западная Сибирь смогут увидеть полутеневое лунное затмение в ночь с 5 на 6 июня.

Затмение начнется около 21:00 по московскому времени и продлится 3 часа 18 минут. Максимальной фазы затмение достигнет в 22:25, в полутень погрузится южный край диска Луны, говорится в сообщении Московского планетария.

" Заметить потемнение южного диска Луны глазом будет невозможно. Это полутеневое затмение можно зафиксировать только фотографически или с помощью фотометрической аппаратуры", - отметили в планетарии.

По данным синоптиков, вечером в пятницу ожидается ясная погода без плотных облаков, поэтому есть вероятность, что москвичи смогут сполна насладиться природным явлением.

"Не везде, но это можно будет увидеть, то есть каких-то плотных облаков уже может не быть. Даже если есть небольшой шанс, надо к этому готовиться", - сообщил РИАМО синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В последний раз полутеневое затмение происходило в ночь на 11 января 2020 года. Тогда продолжительность астрономического явления составляла 4 часа 4 минуты.

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