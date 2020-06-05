Для откачки топлива после катастрофы в Норильске могут построить трубопровод

Масштабы загрязнения рек и грунта в районе аварии колоссальны

В Норильске увеличили группировку для ликвидации последствий аварии на теплоэлектростанции. Задействовано уже почти 500 человек и более 120 единиц техники. Специалисты откачивают из водоёмов топливо, загрязнённый грунт очищают от нефтепродуктов. Власти и экологи прорабатывают несколько вариантов решения проблемы.

На снимках, сделанных со спутника, хорошо видно - масштабы загрязнения рек и грунта в районе Норильска колоссальны. Багровый цвет - это дизельное топливо. Очистка воды и почвы идет круглосуточно с помощью тракторов, экскаваторов и вручную.

Сегодня на помощь бригадам рабочих и спасателей переброшены дополнительные силы. Группировка увеличена с 300 до 500 человек. Работы осложняет тот факт, что местные реки не судоходны. Слишком мелкие. Использовать специальные баржи, для сбора солярки невозможно. Остается только гусеничная техника. Поэтому людей и необходимую технику через тундру приходится доставлять с помощью вездеходов и вертолетов.

За сутки удалось собрать 300 тонн нефтепродуктов. Для утилизации дизтоплива используют специальный сорбент. Этим веществом обработаны более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Токсичную землю вывозят в промышленный отвал ТЭЦ-3. Впрочем, сейчас власти края рассматривают еще один вариант откачки дизтоплива. Это экстренное строительство специального трубопровода, так как объемы колоссальны. Пока же солярку останавливают с помощью боновых заграждений. На реке Амбарная, от берега до берега, их уже переброшено девять. А общая протяженность защитных сооружений - более километра.

О том, как идет ликвидация последствий, сегодня президенту доложит глава МЧС. Два дня назад на совещании, связанном с ЧП в Норильске, Путин раскритиковал руководство ТЭЦ. И потребовал принять незамедлительные меры. Власти края пытаются оправдаться. Мол, первые сообщения с места об аварии были слишком уклончивы, не точны и поступали с опозданием. Поэтому и об истинных масштабах бедствия якобы узнали слишком поздно.

Сегодня выяснилось, что повреждения, точнее трещины, имеются и на соседней цистерне. Она совсем рядом с той, что дала течь. В огромной емкости - 12 тысяч тонн солярки. Топливо срочно откачивают и перевозят в другое хранилище. Сейчас, говорят специалисты, самое главное - полностью локализовать место ЧП. И сделать это необходимо как можно быстрее. Если нефтепродукты попадут в Карское море, откачивать их из-подо льда будет уже невозможно. А последствия для экологии окажутся крайне тяжелыми. Тем более что на полную очистку уже пропитанных соляркой воды в реке и грунта, уйдет почти 10 лет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр".

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