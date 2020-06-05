Как идет ремонт рухнувшего моста под Мурманском (видео)

Железнодорожное сообщение восстановят инженеры Минобороны

В Мурманскую область прибыли инженеры Минобороны для восстановления железнодорожного сообщения. Оно было прервано в начале месяца из-за обрушения моста через реку Кола. Направить в регион специалистов поручил Владимир Путин.

Из Нижегородской области военных инженеров перебросили три самолёта ВКС России. К месту ЧП доставили передовое оборудование, в том числе новейшую бурильно-ударную машину на базе автомобиля "Камаз". К укладке железнодорожных путей уже приступили специалисты РЖД, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, обрушение моста произошло в результате размыва грунта во время паводка. Из-за прерванного железнодорожного сообщения попасть в Мурманск можно только на автобусах.

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