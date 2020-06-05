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Как идет ремонт рухнувшего моста под Мурманском (видео)

11:41
  • пятница
  • 05 июня 2020

Железнодорожное сообщение восстановят инженеры Минобороны

В Мурманскую область прибыли инженеры Минобороны для восстановления железнодорожного сообщения. Оно было прервано в начале месяца из-за обрушения моста через реку Кола. Направить в регион специалистов поручил Владимир Путин.

Из Нижегородской области военных инженеров перебросили три самолёта ВКС России. К месту ЧП доставили передовое оборудование, в том числе новейшую бурильно-ударную машину на базе автомобиля "Камаз". К укладке железнодорожных путей уже приступили специалисты РЖД, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, обрушение моста произошло в результате размыва грунта во время паводка. Из-за прерванного железнодорожного сообщения попасть в Мурманск можно только на автобусах.

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Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
Ремонт моста под Мурманском
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