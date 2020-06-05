Режим ЧС объявлен в районе Мурманской области

В ближайшие сутки уровень воды в реке Кола может подняться

В Кольском районе Мурманской области объявлен режим ЧС после разлива реки Кола, который произошёл из-за таяния снега. Подтоплены десятки домов. На месте работают аварийно-спасательные бригады. В ближайшие сутки уровень воды в реке может подняться, передает "ТВ Центр".

Затопления и на юге России. Ливень с грозой и шквалистым ветром обрушился на Ставрополь. В результате улицы ушли под воду. На дорогах транспорт почти плыл, а не ехал.

Сильные дожди продолжаются и в центральной России. Больше всего ливней - в Туле. Там за сутки выпала почти месячная норма осадков. В реках и водоёмах поднялся уровень воды. Это может привести к новым подтоплениям.

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