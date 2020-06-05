В Москве заработали ярмарки выходного дня

По всему городу открылись больше 80 площадок

В Москве возобновили работу ярмарки выходного дня. По всему городу открылись больше восьмидесяти площадок в рамках очередного этапа снятия ограничений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На смягчение мер идут во многих российских регионах. В Санкт-Петербурге с этого дня верующие вновь могут посещать храмы. Как и в Татарстане. Также там открылись фитнес-клубы, бассейны и торговые центры. Казань вновь открыта для туристов. Чтобы приехать в город, не нужна справка. В Приморье для всех прибывающих в регион отменили двухнедельный карантин. Но только если у гостя нет симптомов инфекции.

На Кузбассе открылись летние веранды ресторанов, а в отдельных районах региона - салоны красоты. В Омске заработали автошколы и библиотеки. Открылись детские площадки и парки. В Крыму - знаменитые ботанические сады, в том числе старейший на полуострове - Никитский. Правда, пока без экскурсий.

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