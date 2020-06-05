Национальный герой: в США простились с убитым Джорджем Флойдом

В стране продолжаются беспорядки

В Миннеаполисе простились с афроамериканцем Джорджем Флойдом, в гибели которого обвиняется полицейский. Церемонию посетили более тысячи человек, в том числе политики, известные правозащитники и актёры. В США и других странах продолжаются протестные акции против расизма. В Мексике митинг закончился беспорядками и погромами. Десятки человек задержаны.

Чувствуя безнаказанность, протестующие идут на радикальные меры. Патрульные явно такого не ожидали. Ненависть к правоохранителям в Мексике растет. И здесь даже называют своего так называемого героя, пострадавшего от рук полиции. Джованни Лопес был задержан еще в начале мая и, предположительно, был избит в полицейском участке, после чего скончался от полученных травм в больнице. Ответ на вопрос – почему демонстранты вышли на улицы только сейчас – очевиден. Пример США оказался заразителен.

"В мире много разных людей: белых, мексиканцев, немцев – они живут по всему миру. Но мы будем выкрикивать имя Джорджа Флойда, мы будем помнить каждого. Говорить громко и громко отвечать, и не бояться", - говорит одна из протестующих.

Берлин, Амстердам, Лондон, Париж. На смену погромам пришёл новый вид протестов. В Лондоне устроили шоу (см. видео).

"Черные, белые и азиаты требуют равенства, справедливости, любви и равенства. Не только для нас, но и для всего мира и для будущего мирового дела", - комментирует участник митингов.

В Стокгольме удалось разогнать протестантов в связи с эпидемией. В городе запрещено собираться более 50 человек. А в Австралии, где активисты планируют масштабный марш, власти сразу предупреждают о последствиях.

"Мы с комиссаром полиции обсуждали тот факт, что пора обратиться в Верховный суд, чтобы завтрашний протест был признан незаконным. Это происходит потому, что протестующие не могли гарантировать соблюдение санитарных предписаний", - заявил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

А вот совсем тихо сейчас в Миннеаполисе. В разгромленном городе состоялась первая из трех запланированных траурных мероприятий в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде. Две другие пройдут в Северной Дакоте и Техасе, где Флойд жил какое-то время. СМИ описывают церемонию как прощание с национальным героем. Сюда пришли многие звёзды и защитники прав чернокожих.

В это время в стране продолжаются локальные стычки. Мародеры по-прежнему громят магазины, банки. Устраивают дебош. Ограбили даже художественную галерею, выносили все подряд. Страх и ненависть в Нью-Йорке. В Вашингтоне у Белого дома даже пришлось установить забор. Но к полуночи митингующие разошлись. Власти заявили об отмене комендантского часа.

Впрочем, в отличии от предыдущих жарких дней, кажется, подул прохладный ветерок. Чувствуется и перемена настроения активистов. Накануне в Миннеаполисе выдвинули обвинения полицейскому, который причастен к смерти Флойда.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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