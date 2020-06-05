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Дрифтеры лишили сна жителей Владивостока

11:51
  • пятница
  • 05 июня 2020

Поймать гонщиков не так просто

Жители нескольких районов Владивостока жалуются на шум по ночам. В городе активизировались гонщики. Только за два дня сотрудники ДПС задержали троих нарушителей спокойствия. Среди них был несовершеннолетний.

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Оглушающий рев моторов и визг шин. Гонку любители скоростной езды решили устроить рядом с многоэтажками. Жители микрорайона ​ уже не раз просыпались ночью ​от раздражающего шума.

​Гул несущихся машин раздается то в одном, то в другом районе города. Ночью, когда автомобилей не слишком много, гонщики соревнуются друг с другом, а потом выкладывают видео в соцсети.

​Наталья Бехтерева, представитель единственного в городе картодрома "Змеинки", говорит, что из-за пандемии коронавируса для некоторых дисциплин пришлось ограничить вход. Но, дрифтеры, по-прежнему могут кататься.

​"Мы им даже говорим: если у вас нет денег, то, пожалуйста, покосите нам газон, или принесите банку краски, и катайтесь. А они не хотят", - жалуется женщина.

​На картодроме всех просят соблюдать правила: надеть шлем, специальную одежду, пристегнуть ремень безопасности. Такие ограничения​ уличным гонщикам​ не по нраву. ​

​"Они приезжают в майках, полный багажник пива. Таких, мы, конечно, не пускаем, приходится разговаривать, объяснять", - говорит Бехтерева.

​В период пандемии дрифтеры даже​ активизировались. Патрульные машины каждую ночь дежурят на самых привлекательных для дрифтеров участках дорог. Только за последние пару дней сотрудникам полиции удалось задержать трех таких дрифтеров, одному из которых всего 15 лет. Но обычно зафиксировать нарушение непросто – гонки, чаще всего, устраивают на улицах, где нет камер, а при виде полицейских водители тут же сбрасывают скорость

​Подобные заезды часть заканчиваются авариями с тяжёлыми последствиями для здоровья, не говоря уже о том, что рев моторов мешает спать целому кварталу.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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