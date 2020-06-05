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Генеалогическое древо составит робот: в России запустили уникальный сервис

11:56
  • пятница
  • 05 июня 2020

Аналогов в мире нет

Составить генеалогическое древо поможет робот. В России запускают сервис, аналогов которому в мире нет, отмечает "ТВ Центр".

Уникальную систему разработали участники конкурса "Лучший социальный проект года" - он входит  в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Основная цель - привлечь внимание талантливых предпринимателей к решению общественных проблем. Благодаря проекту "Семейная история" можно быстро собрать информацию о своих родственниках и заказать документы из любого российского архива онлайн.

"Мы занимаемся популяризацией семейной историей, проводим мастер классы вебинары, мы занимаемся с детьми в школах, помогаем ветеранам , помогаем старшему поколению найти своих дедов и прадедов, погибших во время ВОВ", - заявил руководитель бизнес-единицы Международного генеалогического центра, участник всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" Артем Маратканов.

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Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
Генеалогическое древо
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