В Волгограде у спасенного от контрабандистов львенка диагностировали пневмонию

Животное проходит курс лечения и реабилитации после перевозки в ящике

Полуторамесячного львёнка обнаружили волгоградские полицейские в одном из рейсовых автобусов. В тесном и грязном ящике котёнка незаконно перевозили в Москву. Маленький хищник был истощён и напуган. Сейчас животное проходит курс лечения и реабилитации.

Он жадно глотает молочную смесь, урчит от удовольствия и покусывает руки, играя. После суток страха, тесноты и духоты львёнок, наконец, в безопасности.

А вот при каких обстоятельствах маленький хищник увидел свет: напуганный, шипит и угрожает. Хотя сам еле стоит на ногах. Он жадно вдыхает свежий воздух и вжимается в стенки клетки. Плановая проверка междугороднего автобуса спасла львёнку жизнь.

Ящик, в котором он ехал сутки - размером с небольшой чемодан. Внутри - ни подстилки, ни воды. В наглухо забитом коробе лишь отверстия для воздуха. Ни встать, ни развернуться.

Водитель автобуса о живом грузе знал. Коробку передал мужчина для доставки в столицу.

- Он сказал, там собака. - Вы не проверяли? - Нет.

Ни документов о легальном приобретении детёныша льва, ни ветеринарных документов, ни контактов.

Безбилетник ехал один. Из Махачкалы в Москву. Через калмыцкие степи, города и аулы автобус ехал по маршруту ночь, затем световой день. Раскалённый воздух, темнота, шум мотора, тряска.

Полицейские сняли пассажира с рейса и передали в Центр кинологической службы Волгограда. Там ему уже дали имя - Муфаса - и оставили на передержку. Пока львенку не найдут новый дом.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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