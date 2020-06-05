Как выбрать спелую и вкусную черешню

Не срывайте плодоножку

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору черешни.

Ягоду нужно покупать только в тех местах, где проводится регулярный контроль качества продуктов, не на стихийных рынках или "с рук".

Важно обращать внимание на внешний вид черешни. Плод должен быть с чистой кожицей, гладким и с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Мякоть – плотной и упругой. Если ягода матовая, это говорит о том, что она сорвана давно, а если наощупь мягкая, то, скорее всего, она перезрела.

Лучше покупать ягоду со свежей плодоножкой. Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов, отметили в ведомстве.

Вкус зависит от сорта и окраски ягод. Желтая и розовая черешня – более водянистая и нежная, темные ягоды – более насыщенные и сладкие. Самые вкусные ягоды появляются на прилавках в разгар сезона – с конца июня по середину июля.

В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель имеет право запрашивать у продавца место и условия произрастания черешни.

Перед употреблением ягоду нужно обязательно мыть, ее достаточно сполоснуть под струей холодной воды. Хранить черешню лучше в холодильнике, но отдельно от фруктов, выделяющих этилен - яблок, бананов, иначе черешня под воздействием этилена быстро испортится.

"Ягоды, вымытые вместе с черешком, могут храниться дольше, даже при комнатной температуре", - добавили в Роспотребнадзоре.

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