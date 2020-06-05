Жена Овечкина показала стройную фигуру через 10 дней после родов

По ней не скажешь, что она недавно выписалась из роддома

Модель Анастасия Шубская, которая 27 мая подарила хоккеисту Александру Овечкину второго сына, быстро пришла в форму. Не прошло и двух недель со дня родов, а она уже демонстрирует идеальную фигуру.

26-летняя модель опубликовала в Instagram фото в облегающей майке и коротких шортах. Шубская сфотографировалась в гардеробной. Судя по выражению ее лица, красавица довольна своей внешностью.

Многие фанаты заметили, что жена Овечкина отлично выглядела сразу после родов. Ее сфотографировали с малышом на родильной кровати - без косметики и без фотошопа. Даже в этот момент она умудрилась хорошо получиться на фото. Прирожденная модель, что тут еще скажешь.

Напомним, что второго сына Овечкин и Шубская назвали Ильей. Его уже познакомили с братиком Сергеем, который обожает хоккей и своего знаменитого отца.

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и дочь покойной актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак, а свадьбу отметили только в июле 2017 года. В 2018 году у них родился сын.

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