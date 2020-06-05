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Жена Овечкина показала стройную фигуру через 10 дней после родов

11:24
  • пятница
  • 05 июня 2020

По ней не скажешь, что она недавно выписалась из роддома

Модель Анастасия Шубская, которая 27 мая подарила хоккеисту Александру Овечкину второго сына, быстро пришла в форму. Не прошло и двух недель со дня родов, а она уже демонстрирует идеальную фигуру. 
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26-летняя модель опубликовала в Instagram фото в облегающей майке и коротких шортах. Шубская сфотографировалась в гардеробной. Судя по выражению ее лица, красавица довольна своей внешностью. 

Многие фанаты заметили, что жена Овечкина отлично выглядела сразу после родов. Ее сфотографировали с малышом на родильной кровати - без косметики и без фотошопа. Даже в этот момент она умудрилась хорошо получиться на фото. Прирожденная модель, что тут еще скажешь. 

 

Напомним, что второго сына Овечкин и Шубская назвали Ильей. Его уже познакомили с братиком Сергеем, который обожает хоккей и своего знаменитого отца. 

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и дочь покойной актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак, а свадьбу отметили только в июле 2017 года. В 2018 году у них родился сын.

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