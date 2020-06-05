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Место разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать

11:35
  • пятница
  • 05 июня 2020

Собрано более 200 тонн горючего

Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске.

"На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов", - заявили РИА Новости в МЧС России.

Все задействованные в сборе нефтепродуктов спасатели останутся в Норильске до полной ликвидации ЧС.

29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Сейчас для сдерживания дизтоплива используются морские боны.

По данным Росприроднадзора, допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз, ущерб исчисляется несколькими десятками миллиардов рублей. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. 

Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

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