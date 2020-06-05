Депутат МГД рассказала о разработанной в Москве методике реабилитации детей после COVID-19

Она проходит в три этапа

В научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы уделяется особое внимание изучению последствий коронавируса для детей, а также их реабилитации после COVID-19. Об этом рассказала депутат Мосгордумы и директор НПЦ Татьяна Батышева.

По ее словам, последствия влияния COVID-19 на организм детей часто бывают недооценены из-за легкого течения болезни. Ранее стало известно о тяжелом воспалительном синдроме, который связывают с коронавирусом. Он характерен именно для детей и требует специфического лечения и реабилитации.

Реабилитация детей проходит дистанционно. Программа проходит в три этапа. Сперва детям проводят анализ крови, ЭКГ, спирометрию, компьютерную тепловизионную диагностику, а также консультации специалистов. Затем они проходят курс дистанционной медицинской реабилитации, который длится от двух до трех недель и включает интерактивные сеансы ЛФК, занятия с психологом, логопедом, вокальным педагогом, упражнения с дыхательными тренажером. На третьем этапе проводится очное обследование и подводятся итоги лечения, рассказала Батышева в интервью "Аргументам и фактам".

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