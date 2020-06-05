Депутаты Мосгордумы планируют провести слушания по переработке мусора и защиты экологии

Вопрос очень актуальный

В Мосгордуме после снятия режима самоизоляции планируют провести слушания на тему переработки мусора и защиты экологии. Об этом сообщил заместитель председателя столичного парламента Степан Орлов.

По его словам, городская дума внимательно наблюдает за действиями правительства Москвы в сфере раздельного накопления отходов и переработки мусора и поддерживает их.

"Многие организации переходят к сбору мусора и к его делению на уже большое количество фракций, то есть отдельный сбор металла, отдельный сбор бумаги. У нас есть хорошие традиции: сбор макулатуры, сбор металлолома. И сейчас к действиям правительства Москвы, к действиям наших коммунальных организаций подключаются различные экологические организации, которые устраивают дополнительный сбор мусора, его переработку, изготовление новых полезных вещей из переработанного мусора. Безусловно, мы должны идти по этому направлению, потому что мы все понимаем, что подавляющий объем всего мусора может быть переработан и использован заново. Это то направление, по которому мы должны двигаться", - добавил Орлов.

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