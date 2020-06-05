Что категорически нельзя делать в День Святой Троицы

Нарушение запретов чревато бедами

Приближается один из главных христианских праздников. В воскресенье, 7 июня, православные россияне будут отмечать День Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей и Духовым днем.

Этот праздник отсылает к событиям, описанным в Новом Завете. На 50 день после воскресения Иисуса Христа апостолы собрались в Иерусалиме, где на них сошел Святой Дух. После этого ученики Христа заговорили на разных языках и научились исцелять.

В этот день принято ходит в церковь, освящать луговые цветы, украшать дома зеленью, в том числе ветками клена, липы и березы. Хозяйки накрывают праздничный стол, готовят блюда из яиц и салаты с обилием зелени.

В День Святой Троицы не рекомендуется выполнять работу по дому и в огороде. Стирку, уборку, глажку желательно сделать заранее.

7 июня нежелательно стричься, красить и мыть голову, а также стричь ногти. Этот день нужно посвятить не себе, а Богу. Согласно поверьям, нарушение запрета принесет несчастье и раздор в семье.

Считается, что на Пятидесятницу нельзя купаться в озере и реках. Наши предки верили, что во время праздника активизируются русалки и злые духи, которые могут утопить или защекотать человека до смерти.

Как и в другие христианские праздники, 7 июня запрещено ругаться, сквернословить, рукоприкладствовать и вообще мыслить в негативном ключе.

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