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Кладбища Москвы будут закрыты в Родительскую субботу

12:17
  • пятница
  • 05 июня 2020

Навести порядок на могиле можно дистанционно

Власти Москвы решили не открывать кладбища в Троицкую родительскую субботу.
Что категорически нельзя делать в День Святой Троицы

Это распоряжение принято в рамках мер, принятых ля борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ГБУ "Ритуал". В сложившейся ситуации граждане могут воспользоваться дистанционными услугами, такими как разовая уборка, возложение цветов, покраска оград и благоустройство места захоронения.

В этом году православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу 6 июня. В этот день принято приходить на могилы усопших, в частности своих почивших родителей.

Московские кладбища остаются закрытыми с 9 апреля. Ритуальные объекты можно посещать только при прощании с умершими.

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