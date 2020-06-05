Следователи пришли с подарками к спасенной в Брянске девочке (видео)

Следователи пообещали следить за ее судьбой до 18 лет

В Брянске следователи навестили в больнице семилетнюю девочку, которую нашли истощенной с обмороженными конечностями в приемной семье.

Руководитель и сотрудники СКР подарили малышке куклу, а в палату установили телевизор, чтобы девочка могла смотреть мультфильмы. Следователи пообещали постоянно навещать малышку и следить за ее судьбой вплоть до совершеннолетия.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Брянской области Инны Мухиной, здоровье ребенка начало восстанавливаться, девочка прибавила в весе 1 килограмм и уже может самостоятельно стоять.

Малышка попала в приемную семью шесть лет назад. Все это время ей не занимались и морили голодом. Приемные родители злоупотребляли алкогольными напитками. 1 июня 2020 года истощенную девочку в доме увидел сосед, который тоже зашел выпить. Он забрал ребенка к себе, помыл, покормил и вызвал полицию.

Девочку на скорой доставили в больницу. Оказалось, что она сильно отстает в развитии от своих сверстников. Она не умеет есть ложкой, а ее вес составлял всего девять килограммов (средний вес девочки в ее возрасте – 22-23 килограмма). На вид ребенку модно было дать не больше трех лет.

Управление Следственного комитета по Брянской области возбудило уголовное дело по статьям "Причинение физических страданий несовершеннолетнему", "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом". Приемная мать задержана.

Ситуацию с девочкой контролируют центральный аппарат СКР и уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

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