Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Юлия Норкина была радиоведущей

Скончалась теле- и радиоведущая Юлия Норкина. О ее смерти сообщил муж, телеведущий Андрей Норкин.

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ёжиков, но, в основном, людей, - написал Норкин на своей страницей в фейсбуке.

О причинах смерти не сообщается. Прощание пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У неё остались четверо детей. В последние годы работала на радиостанции "Комсомольская правда".

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