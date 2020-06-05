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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

12:33
  • пятница
  • 05 июня 2020

Юлия Норкина была радиоведущей

Скончалась теле- и радиоведущая Юлия Норкина. О ее смерти сообщил муж, телеведущий Андрей Норкин.

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ёжиков, но, в основном, людей, - написал Норкин на своей страницей в фейсбуке.

О причинах смерти не сообщается. Прощание пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У неё остались четверо детей. В последние годы работала на радиостанции "Комсомольская правда".

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