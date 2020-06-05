Российские звезды задолжали государству сотни тысяч рублей

Артисты не платят налоги

На фоне разговоров о бедственном положении российских артистов выяснилось, что они задолжали государству сотни тысяч рублей. Речь идет о налогах.

Так, балерина Анастасия Волочкова должна государству 347 тысяч рублей, пишет kp.ru. Она возглавила рейтинг звезд-должников. Из этой суммы 123 тысячи – долги по транспортному налогу.

Следом идет Виктория Боня. У сторонницы теории заговора о коронавирусе и повальном чипировании населения Земли нашли долгов на 231 тысячу рублей. Только за автомобиль телеведущая не заплатила 150 тысяч. При этом долги висят на ней уже давно – пени за просроченные платежи составляют 17 тысяч.

Также в список должников попали рэпер Тимати (163 тысячи), Джиган (59 тысяч) и Анастасия Заворотнюк (46 тысяч), утверждает "Комсомолка". Издание отмечает, что у большинства российских звезд с платежами по налогам все в порядке.

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