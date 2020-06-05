ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв и пожар произошли в многоэтажке на юге Москвы (видео)

13:27
  • пятница
  • 05 июня 2020

Известно как минимум об одном погибшем

В многоэтажном жилом доме на юге Москвы произошел взрыв с последующим возгоранием квартиры.

ЧП произошло по адресу: Дорожная улица, 7 корпус 3, на четвертом этаже. От мощного хлопка в квартирах на четвертом и пятом этажах выбило окна.

Один человек погиб, предварительно, это хозяин квартиры. Известно об одном пострадавшем. Источник "Интерфакса" сообщает о двух пострадавших. Остальных жильцов оперативно эвакуировали. 

На месте ЧП работают экстренные службы. На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.