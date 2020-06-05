Взрыв и пожар произошли в многоэтажке на юге Москвы (видео)

Известно как минимум об одном погибшем

В многоэтажном жилом доме на юге Москвы произошел взрыв с последующим возгоранием квартиры.

ЧП произошло по адресу: Дорожная улица, 7 корпус 3, на четвертом этаже. От мощного хлопка в квартирах на четвертом и пятом этажах выбило окна.

Один человек погиб, предварительно, это хозяин квартиры. Известно об одном пострадавшем. Источник "Интерфакса" сообщает о двух пострадавших. Остальных жильцов оперативно эвакуировали.

На месте ЧП работают экстренные службы. На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров.

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