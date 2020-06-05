Ликвидацию последствий катастрофы в Норильске оценили в 10 миллиардов

Работы "Норникель" оплатит из собственных средств

Ситуацию в Норильске обсудил Владимир Путин на встрече с экологами и зоозащитниками, в которой приняли участие и члены правительства. Президент вышел на связь из Ново-Огарёва. Об обстановке доложил глава МЧС Евгений Зиничев, передает "ТВ Центр".



"Начать наш разговор придётся с ЧС в Норильске. В среду, как вы знаете, было дано поручение. Прошу доложить как складывается обстановка на месте и главное - какие неотложные меры предпринимаются и какие варианты решения подготовлены уже чтобы минимизировать последствия аварии. Давайте начнём с этого", - сказал Путин.

Видео: Последствия аварии в Норильске, вид из космоса

"Было принято решение о тактике по ликвидации ЧС. Поскольку местность здесь труднодоступная заболоченная предполагается завести сюда герметичные ёмкости, расставить по руслу реки, для сбора нефти, для вывоза и ликвидации", - сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

В свою очередь генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что стоимость ликвидации последствий разлива топлива может составить 10 миллиардов даже больше. Оплачивать работу компания намерена из собственных средств. Путин идею Потанина поддержал.







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